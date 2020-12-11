Врач рассказал о неожиданно опасном последствии ношения масок

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Неплотно прилегающая к лицу маска может вызвать конъюнктивит и привести к ухудшению зрения. Это связано с воздухом, который выдыхает человек. Если маска прилегает к лицу неплотно, воздух будет выходить преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.

— Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова главного врача столичной поликлиники № 46 Дениса Серова.

Специалист напомнил, что одноразовую маску не стоит использовать более двух–трех часов, иначе она перестанет плотно прилегать к лицу. При появлении проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при стремительном ухудшении зрения призвал незамедлительно обратиться к специалистам.

Ранее ученые рассказали о влиянии коронавируса на глаза. По мнению специалистов, глазные боли должны быть признаны одним из самых ранних и значимых проявлений первых этапов заболевания коронавирусом.

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