Ученые рассказали о влиянии коронавируса на глаза

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Британские ученые нашли связь между симптомом воспаления глаз и инфекцией COVID-19. По мнению специалистов, глазные боли должны быть признаны одним из самых ранних и значимых проявлений первых этапов заболевания коронавирусом. Ученые заявили, что данная работа стала первым крупномасштабным исследованием, посвященным глазным проявлениям при COVID-19.

Исследователи Университета Англия Раскин провели опрос между пациентами с диагностированным COVID-19 и выявили перечень ранних симптомов заболевания. 83 респондента ответили на вопросы анкеты, в которой они оценивали свое состояние здоровья до и после начала болезни. Самыми часто указываемыми симптомами коронавируса стали усталость, которую выбрали 90 процентов опрошенных, лихорадка, отмеченная 76 процентами пациентов, потеря обоняния и вкуса в числе 70 процентов, а также сухой кашель, который отметили 66 процентов участников опроса. Результаты исследовательской работы были опубликованы в журнале BMJ Open Ophthalmology.

К слову, 81 процент респондентов также упомянул, что ранняя стадия COVID-19 у них сопровождалась проблемами с глазами. Из них примерно 18 процентов опрошенных указали из симптомов светобоязнь и повышенную светочувствительность, 17 процентов — зуд и 16 процентов — боли в глазах. Данные симптомы длились примерно в течение двух недель. Однако никто из опрошенных не подчеркнул слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

В заключение ученые отметили, что анализ данных проявлений важен и тем, что он может выявить еще один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека. Кроме того, подобные исследования поспособствуют выявлению путей распространения вируса. В самом начале пандемии передачу SARS-CoV-2 через глаза не считали возможной. Однако в данный момент научное сообщество стало находить все больше подтверждений тому, что новый коронавирус может проникать и через этот орган.

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