Назван минимальный срок действия правил по COVID-19 для российских школ

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Санитарные правила работы детсадов и школ в России должны действовать до конца мая 2021 года. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, 9 декабря.

— Эти правила до конца мая должны действовать, — цитирует РИА Новости главного санитарного врача РФ.

Она добавила, что летом следующего года станет ясно, насколько эффективно удалось справиться с ковидом. Далее, опираясь на эпидемиологическую обстановку, будут приняты новые решения о правилах работы учреждений.

Ранее Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе детских садов и школ до 2022 года. Эти нормы могут отменить и раньше, если позволит ситуация с COVID-19.

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