Четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы
Россия, Москва, улица Академика Павлова Карта всех событий
Авария с участием четырех машин произошла на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улицы Академика Павлова и улицы Партизанской. По указанному адресу столкнулись автобус и автомобили «Киа» и «Рено». В результате происшествия погибли люди, передает агентство городских новостей «Москва».
На данный момент сотрудники полиции уточняют информацию.
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