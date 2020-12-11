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Четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Павлова Карта всех событий

Авария с участием четырех машин произошла на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улицы Академика Павлова и улицы Партизанской. По указанному адресу столкнулись автобус и автомобили «Киа» и «Рено». В результате происшествия погибли люди, передает агентство городских новостей «Москва».

На данный момент сотрудники полиции уточняют информацию.

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