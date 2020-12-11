Павел Деревянко расстался с гражданской женой после 10 лет отношений

Фото: instagram.com/@pablo_derevyanko

Павел Деревянко пришел один на премьеру киноленты «Серебряные коньки». Актер сообщил о расставании с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил около 10 лет.

— Да, мы разошлись, — подтвердила бывшая возлюбленная артиста.

Так, у Павла и Дарьи растут две дочери — 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.

Только весной Деревянко рассказывал в интервью Юрию Дудю, что их с Дарьей союз наконец превратился в крепкую семью после долгого периода свободных отношений.

— Сейчас никакого «фрилава», мы семья. У нас все наоборот. У нас никогда не было бешеной страсти, но зато сейчас у нас есть крепкая семья, — утверждал актер.

Однако актер основное время проживал один в московской квартире, периодически приезжая на дачу в Николину Гору к семье, сообщил «СтарХит».

Дарья Мясищева занимается выпечкой хлеба и владеет кафе в деревне Борки.

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