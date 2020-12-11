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Ирина Безрукова рассказала подробности о смерти сына и жизни без него
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ирина Безрукова рассказала подробности о смерти сына и жизни без него

Виктория Федотова

Звезды

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова впервые рассказала подробности о смерти сына Андрея. Молодой человек скончался в квартире в 2015 году, ударившись виском.

По ее словам, сын несколько дней не выходил на связь, после чего Безрукова попросила коллегу проведать его, поскольку сама была в командировке в Иркутске. 25-летний парень не открывал дверь, поэтому Ирина попросила привлечь МЧС.

Они нашли Андрея лежащим в коридоре.

После трагедии актриса долго не могла прийти в себя:

— У меня были непростые периоды, страшные мысли. Я не видела смысла ни в чем. Это душевная анестезия. В один момент я открыла окно и вышла на крышу, подумала: «А что меня держит?» Я стояла и представляла картину из фильмов: лежит фигура, появляются люди, рисуют мелом. Потом возникла мысль, что Андрюха этого бы не одобрил, — рассказала Безрукова.

После этого эпизода она решила, что нужно заняться чем-то полезным и примириться с жизнью.

— Я стала находить какие-то моменты, которые меня примиряли с жизнью и цепляли за нее, — пояснила героиня проекта «Исповедь» на сайте premier.one.

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