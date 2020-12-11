Российские ученые изобрели альтернативу антибиотикам

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Российские ученые предложили альтернативу антибиотикам. Они сообщили, что заживлению особо опасных ран и ожогов поможет метод антибактериальной фотодинамической терапии.

За физическую часть проекта отвечают специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые уверены, что устойчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам является серьезной проблемой.

Важным элементом новой разработки является невозможность для бактерий выработать устойчивость к этому способу лечения. Метод заключается в том, что больному вводят в организм особые вещества и при помощи излучателя облучают светом. Световая энергия трансформирует молекулы кислорода в активную форму, которая начинает бороться с инфекцией.

Российские ученые предложили использовать в качестве фотосенсибилизаторов синтетические поликатионные бактериохлорины. Действие этих веществ универсально — они убивают все виды бактерий, сообщает ФАН.

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