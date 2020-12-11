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Сергей Собянин осмотрел завод по переработке пластика в технополисе «Москва»
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сергей Собянин осмотрел завод по переработке пластика в технополисе «Москва»

Юлия Ямпольская

Город

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел завод по переработке корпусных пластиков «Экопласт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

Он отметил, что в городе создали один из лучших в мире заводов, который перерабатывает бытовую аппаратуру, начиная от разборки до переработки пластика и металла.

— Это совсем другое слово, другой уровень, потому что 90 процентов из того, что выбрасываем, может попасть на вторичную переработку, может быть изготовлено новое для людей оборудование и компоненты, — уточнил Собянин.

По его словам, такое предприятие является важным для экологии города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также учредитель АО «Корпорация «Экополис» Сергей Гордеев поблагодарил правительство Москвы за экономическую поддержку.

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