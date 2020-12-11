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Сергей Собянин анонсировал старт производства вакцины «Спутник V» в технополисе «Москва»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин анонсировал старт производства вакцины «Спутник V» в технополисе «Москва»

Юлия Ямпольская

Город

Производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» планируется запустить в технополисе «Москва» через несколько недель. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по созданию завода для производства вакцины.

По его словам, Москва — одна из самых крупных фармацевтических площадок России, где производится порядка 20 процентов продукции. В период пандемии коронавируса по поручению президента и правительства в столице начали наращивать объемы лекарств, связанных с COVID-19, а также средств индивидуальной защиты.

— Одна из крупнейших площадок по производству вакцины создается здесь, в технополисе «Москва», вместе с компанией «Р-Фарм». Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 миллионов единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России. Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель, — рассказал глава города.

Сергей Собянин напомнил, что первую площадку создали в Зеленограде вместе с Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и «Биннофармом». Также глава города отметил, что производство вакцины в технополисе разворачивается довольно оперативно.

— Проложено порядка 70 километров различных коммуникаций, подведены газ, вода, электроэнергия, построены парогазовые котельные, но и смонтированы сами корпуса. Сейчас идет полным ходом монтаж оборудования, — уточнил мэр Москвы.

Кроме того, президент, председатель совета директоров АО «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал, что на предприятии работает около 1,5 тысячи сотрудников. Он заверил, что завод откроют до конца 2020 года.

— Компания «Р-Фарм» развернула масштабное производство лекарств от коронавирусной инфекции. Московская система здравоохранения, наверное, одна из «пионеров» наиболее продвинутых специалистов для того, чтобы минимизировать ущерб для граждан, минимизировать тяжесть протекания заболевания, — заявил Репик.

Для оснащения завода закуплено современное высокотехнологичное оборудование, а именно: 156 волновых биореакторов, 11 биореакторов с осевым перемешиванием, две высокоскоростные линии розлива, роботизированная линия упаковки в пачки.

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