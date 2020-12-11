СМИ: Шесть силовиков госпитализированы после взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

В Карачаево-Черкесии прогремел взрыв, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 11 декабря.

По предварительным данным, сначала у здания ФСБ в КЧР произошел небольшой взрыв. Он привлек внимание местных сотрудников, которые вышли на улицу, чтобы проверить, что случилось. После этого к месту подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв.

В результате ЧП госпитализированы шесть силовиков.

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