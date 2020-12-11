«Вы заслужили»: лишившаяся рук Маргарита Грачева растрогала подписчиков свадебными фото

Фото: instagram.com/margoritka1211

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, пострадавшая от рук бывшего мужа, поделилась в Instagram снимками со свадьбы.

Грачева вышла замуж во второй раз еще год назад, однако сообщила о событии только в сентябре этого года. Девушка решила обнародовать кадры со свадебной фотосессии. На снимках девушка и ее муж в белоснежных халатах завтракают на балконе отеля и позируют в свадебных нарядах.

— Просто без слов… — написала Грачева в публикации.

Счастливые лица супругов на архивных кадрах растрогали подписчиков. Они пожелали Грачевой счастья и долгих лет в браке, полном любви и взаимопонимания.

«Счастья вам, ребята»; «Вы это заслужили»; «Живите долго и счастливо»; «Ритуля просто божественно красива! Будьте счастливы!» — написали они в комментариях.

Напомним, в 2017 году бывший супруг Маргариты Грачевой вывез ее в лес, где на почве ревности отрубил ей кисти рук топором. Раскаявшись, мужчина сам отвез искалеченную девушку в больницу и сдался полиции. Врачи смогли восстановить Грачевой только левую кисть, вместо правой девушка теперь носит протез.

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