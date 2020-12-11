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Екатерина Андреева предстала перед подписчиками в ослепительном наряде
Фото: instagram.com / Екатерина Андреева

Екатерина Андреева предстала перед подписчиками в ослепительном наряде

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная телеведущая Екатерина Андреева сообщила подписчикам в соцсетях, что планирует встретить Новый год в Сибири, где ее ждет насыщенная программа.

— Ну что? В этом году предлагается фланировать в вечерних платьях между ванной, туалетом и гостиной? — написала телеведущая в Instagram-аккаунте под небольшим видео, где она позирует в ослепительно-блестящем вечернем наряде.

Екатерина заметила, что такая идея ей не по вкусу. Она вместе с компанией «неприсоединившихся к панике» планирует «махнуть в Сибирь».

— Покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолета на лыжах на склон горы и гонять на хаски с синими глазами, — так описала Андреева свою программу на новогодние праздники и пригласила всех желающих отправиться с ней в виртуальное путешествие.

«Крутые суперботинки, экстравагантный получился наряд!»; «Модный приговор» отдыхает! Екатерина, вы термоядерно заряжаете позитивом, иронично-умными комментариями!»; «Платье — блеск! Талия — отпад! Сибирь, держись!» — отметились подписчики телеведущей в комментариях.

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СибирьНовый годЕкатерина Андреева
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