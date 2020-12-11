Наталья Подольская объяснила, почему скрывала вторую беременность

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

В недавнем интервью Наталья Подольская рассказала, почему так тщательно скрывала свою вторую беременность. Певица призналась, что хотела насладиться своим особенным положением.

Наталья Подольская пояснила, что, когда они с мужем ожидали появления первого сына — ее муж Владимир Пресняков не смог сохранить секрет. Допускать ошибку второй раз Подольская не стала и муж мнение жены поддержал.

— В первую беременность у меня это было. Вова не вытерпел и на очень раннем сроке меня раскрыл. А когда девушка беременна, то всем окружающим кажется, что она беременна вечность. Да, после первой беременности я выпала из профессии на год, мне было очень тяжело вернуться… С другой стороны, Боженька дал мне этот первый год, очень важный, чтобы я максимально провела его со своим ребенком, — приводит OK слова Натальи Подольской.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков недавно стали родителями во второй раз. У музыканта есть также взрослый 29-летний сын от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте. И как говорит Подольская певца, Никита стал единственным из членов семьи Орбакайте, с кем она смогла найти общий язык.

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