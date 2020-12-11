Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2021–2023 годы

Фото: Пресс-центр Мосгордумы

Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов. Уточняется, что доля социальных расходов составляла 56 процентов. С учетом недавно принятых поправок Москва выделит на эти направления больше средств.

Самой крупной статье в бюджете на следующий год станет реализация госпрограммы «Столичное здравоохранение», объем которой будет увеличен на 13,4 процента. Общий объем расходов по программе составит 453,3 миллиарда рублей.

Как отметила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, бюджет на 2020 год также приняли с увеличением расходов на медицину, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, финансирование программ «Социальная поддержка жителей», «Столичное образование», «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия»выросли на 5,4 процента, 3,2 процента и 7,1 процента соответственно.

Также в законе о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прописано увеличение на 3,7 процента заработной платы сотрудников бюджетных учреждений и индексация на 3,7 процента всех социальных пособий.

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