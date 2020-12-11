Путин предложил расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС следует расширить, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в пятницу, 11 декабря, на онлайн-саммите стран-участниц Евразийского экономического союза.

Как отметил российский лидер, цифровые механизмы маркировки продукции, используемые в рамках ЕвразЭС, помогают лучше контролировать перемещение грузов по территории Союза, выявлять контрабанду и улучшать конкурентную среду.

— Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров, — цитирует РИА Новости Путина.

Он добавил, что до конца 2020 года для маркировки табачных изделий, лекарств, парфюмерии, фото оборудования, автомобильных шин будут внедрены цифровые метки. Помимо этого, с 1 января следующего года планируется распространение маркировки на товары легкой промышленности и некоторые виды молочной продукции.

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