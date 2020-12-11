«Голливуд отдыхает»: Елизавета Боярская опубликовала редкое фото с мужем

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Елизавета Боярская выложила в Instagram-аккаунте фотографию с супругом Максимом Матвеевым. На снимке влюбленные запечатлены в интерьерах Александринского театра в Санкт-Петербурге, где они посмотрели премьеру романтической сказки «Серебряные коньки».

К слову, это был первый случай в истории театра, когда на его основной сцене демонстрировали фильм.

Боярская посоветовала всем подписчикам сходить в кинотеатры, чтобы зарядиться «предновогодним сказочным настроением».

«Голливуд отдыхает. Офигенная пара! Самые красивые артисты России!»; «Чудесная талантливая пара», — поддержали звезду поклонники в комментариях.

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