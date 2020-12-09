«Я очень романтичный»: Шепелев опубликовал новое фото с возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram-аккаунте романтичную фотографию с отдыха на Мальдивах. В подписи к снимку он сообщил, что сразу после сделанного кадра его ужалили медузы.
На переднем плане снимка запечатлены скрепленные руки Шепелева и его новой пассии, с которой телеведущий проводит отпуск. Босые ноги парочки при этом омывают воды Аравийского моря.
— За пять минут до того, как меня искусали медузы. Я очень романтичный, — сыронизировал Дмитрий в надписи рядом с фото.
«Укусы медуз очень полезны от ревматизма», — поддержали звезду в комментариях подписчики.
Напомним, ранее Шепелев опубликовал видео, где показал, как он проводит отпуск на островах. На одном из кадров ролика можно было увидеть подросшего Платона — сына ведущего от Жанны Фриске.
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