«Я очень романтичный»: Шепелев опубликовал новое фото с возлюбленной

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram-аккаунте романтичную фотографию с отдыха на Мальдивах. В подписи к снимку он сообщил, что сразу после сделанного кадра его ужалили медузы.

На переднем плане снимка запечатлены скрепленные руки Шепелева и его новой пассии, с которой телеведущий проводит отпуск. Босые ноги парочки при этом омывают воды Аравийского моря.

— За пять минут до того, как меня искусали медузы. Я очень романтичный, — сыронизировал Дмитрий в надписи рядом с фото.

«Укусы медуз очень полезны от ревматизма», — поддержали звезду в комментариях подписчики.

Напомним, ранее Шепелев опубликовал видео, где показал, как он проводит отпуск на островах. На одном из кадров ролика можно было увидеть подросшего Платона — сына ведущего от Жанны Фриске.

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