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Агата Муцениеце оправдалась перед поклонниками за буквы «А» и «П» на браслете
Фото: instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце оправдалась перед поклонниками за буквы «А» и «П» на браслете

Анастасия Колоскова

Звезды

Актрисе Агате Муцениеце пришлось оправдываться перед подписчиками, почему она носит на руке браслет с прикрепленными к нему буквами «А» и «П».

Вопросы к актрисе посыпались после того, как она выложила в Instagram-аккаунте фото с отдыха на Мальдивах, на котором украшение невозможно было не заметить.

Многие фолловеры Муцениеце тут же выдвинули версию, что это инициалы актрисы ее экс-мужа Павла Прилучного.

— На браслете детки и мои инициалы. Не более того, — поспешила заверить поклонников Муцениеце.

Однако не все подписчики согласились с утверждением актрисы.

«А это уже у каждого свое воображение. АП — значит Агата и Паша»; «Это разъяснение «для всех». А реальный смысл очевидно, другой»; «Деток зовут М и Т. Но никак не АП»; «Инициалы через «сердечко»? Смешно», — прокомментировали фолловеры сообщение звезды.

Напомним, что эта же фотография спровоцировала среди поклонников слухи о возможной скорой свадьбе актрисы.

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украшенияАгата Муцениецефото
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