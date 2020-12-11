Умер народный артист России Николай Иванов

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Народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет, сообщается на странице Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева в соцсети «ВКонтакте». Артист скончался после продолжительной болезни, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания будут объявлены позже.

— Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру, — говорится в сообщении.

В 1963 году Николай Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе. Сначала артист принимал участие в постановке пьесы «Конёк-Горбунок» Ершова, в «Грозе» Островского. С начала 1960-х Николай Иванов начал сниматься в кино. Успех фильмов «Сошедшие с небес», «Красная палатка», «О любви» позволили актеру обрести популярность. Однако, наибольшую известность Иванов получил из-за главной роли в сериале «Вечный зов». Благодаря этому сериалу, актер стал лауреатом Государственной премии СССР.

В 1992 году Николай Иванов был удостоен звания народного артиста России.