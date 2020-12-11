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Пегова раскрыла имена победителей «Ледникового периода»
Фото: instagram.com/irinapegova.unofficial

Пегова раскрыла имена победителей «Ледникового периода»

Анастасия Колоскова

Звезды

Ирина Пегова, отвечая подписчикам своего Instagram-аккаунта, раскрыла главную интригу шоу Первого канала «Ледниковый период».

— Кузьмина и Энберт, — написала артистка в ответ на вопрос о том, кто же победит в проекте.

Позже комментарий Пеговой исчез со страницы поста, однако его успели распространить в Сети.

Заметим, что дискуссия об итогах шоу развернулась под фотографией Ирины, никак не связанной с проектом «Ледниковый период». На ней актриса позирует на столе в зеленом платье и розовых колготках, при этом ее волосы устремлены вверх.

— Как же я люблю талантливых людей! Иногда аж волосы дыбом становятся! — шутливо подписала актриса снимок.

Некоторые поклонники Пеговой не стали скрывать своего разочарования из-за того, что она не оставила имена победителей в секрете.

«А что, так можно было? Просто взять и сказать?»; «Зря вы рассказали, Ирина, теперь никакой интриги )) и смотреть дальше не так интересно», — написали они в комментариях.

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ледниковый периодпобедители конкурсаИрина Пегова
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