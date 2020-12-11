Останкинскую башню украсят триколором в День Конституции

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Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Останкинская телебашня включит праздничную иллюминацию в честь Дня Конституции РФ. Праздник отмечается 12 декабря.

С 10:00 до 22:00 на медиафасадах башни в Останкине будет транслироваться надпись «День Конституции 12 декабря» и российский триколор.

Праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки будет включен и на других телебашнях. Подсветку можно будет увидеть на телебашнях в Великом Новгороде, Грозном, Казани, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Твери, Челябинске, Якутске и в других городах, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции, которая была принята в этот день в 1993 году.

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