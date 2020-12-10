Елочка, гори! Как правильно выбрать гирлянду и не спалить дом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Приближаются новогодние праздники. Россияне устанавливают в своих квартирах елки, украшают дома различными игрушками и мишурой. Однако у грядущего веселья есть и другая сторона — пожарная безопасность. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, как правильно выбрать гирлянды, чтобы праздники не превратились в трагедию.

Как рассказал «ВМ» эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко, нужно соблюсти несколько простых правил.

— Во-первых, не приобретать украшения с рук: на улице, на рынках. Во-вторых, покупать их в сетевых магазинах — крупных торговых центрах. В-третьих, выбирать гирлянды со светодиодами, — рекомендовал специалист. — Лампы накаливания используют больше напряжения. Соответственно, больше вероятность, что при перегреве проводки или некачественной сборке прибор выйдет из строя, что станет причиной пожара.

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Однако данный совет эксперт дает на случай использования гирлянд в помещениях. На улицах, по его словам, лучше использовать гирлянды с лампами накаливания, потому что они ярче и с точки зрения эксплуатации более надежны.

Елки, как искусственные, так и натуральные, считает Глущенко, дома лучше украшать светодиодными гирляндами с закрытыми колпачками лампами. Для снижения пожарной опасности он также рекомендует избегать новогодней мишуры из бумаги и пластика при украшении елки.

— Лучше покупать игрушки из стекла. Это дорого, но безопаснее. Они не загорятся. Если украшаете «дождиком», то лучше покупать изделия, созданные из материалов на основе фольги. При этом бесполезно для снижения пожарной опасности обрабатывать искусственную елку какой-то жидкостью. Только запах неприятный будет. А натуральную, чтобы не осыпалась, лучше поставить в ведро с водой и положить туда две таблетки аспирина — народный способ. Ну и — дома держать огнетушитель. Всякое бывает, но лишним наличие такового не будет, — добавил собеседник «ВМ».

Первый заместитель начальника управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Александр Юхневич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» объяснил, как чаще всего происходит возгорание елки.

— В ламповых гирляндах риск возникает от самой лампы, когда раскаленная нить накаливания может попасть на хвою. В случае короткого замыкания (как с ламповыми, так и с диодными гирляндами) условия будут одинаковыми. Может быть так, что ее замкнет, а провод не перегорит сразу, и тогда есть риск для возгорания ели. Если провод перегорит сразу, то риск уменьшается, — поделился информацией представитель ведомства.

Он отметил, что все елки могут сгореть, но заставить их вспыхнуть нелегко.

— Все начинается с небольшого участка, и уже потом огонь постепенно распространяется. Если ель изготовлена из самозатухающих материалов, то, вероятнее всего, пламя просто затухнет при отсутствии дополнительного воздействия, — добавил Юхневич.

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

И если елка все-таки загорелась, представитель МЧС призвал не паниковать и объяснил, как действовать в этой ситуации. По его словам, сначала ель нужно просто обесточить и опрокинуть на пол, а затем набросить поверх нее покрывало или залить водой. А если потушить возгорание не удается — вызвать пожарных.

В целях минимизации пожаров Юхневич рекомендует приобретать и использовать только те электрические гирлянды, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной безопасности. А перед их эксплуатацией — тщательно проверять электропроводку, особое внимание обращая на изоляцию и соединение проводов. Одновременно при этом лучше не использовать больше трех гирлянд, чтобы не вызвать короткого замыкания в результате перегрева сетей.

Кроме того, собеседник «ВМ» советует не оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать. Выполнение таких, казалось бы, несложных правил позволит как минимум не омрачить длинные новогодние выходные, ведь значительное число пожаров в это время происходит из-за неисправностей гирлянд, оставленных именно без присмотра, резюмировал он.

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