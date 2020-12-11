Минцифры: Ветеранам бесплатно передали свыше 52 тысяч мобильных телефонов

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 52 тысяч бесплатных мобильных телефонов передали ветеранам Великой Отечественной войны, и обеспечили граждан пожизненно бесплатной сотовой связью. Об этом сообщил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов в пятницу, 11 декабря.

Известно, что с предложением обеспечения ветеранов бесплатными телефонами и услугами мобильной связи еще в феврале 2020-го выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Данную инициативу поддержали сотовые операторы «большой четверки»: МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2. В результате акция была реализована совместно с движением «Волонтеры Победы».

Как пояснил Иванов, тарифный план для ветеранов включает в себя бесплатные звонки внутри сети выбранного ветераном оператора. Также пользователю доступны 300 минут звонков и 300 СМС на номера других операторов домашнего региона России, передает РИА Новости.

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