Выявлена сеть групп по дискредитации вакцины «Спутник V» за рубежом

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В Польше и на Украине выявлена сеть из более 430 групп и сообществ, работа которых была направлена на распространение фейковых новостей о российском «Спутнике V». Расследование о дискредитации вакцинации от коронавируса провела Лига безопасного интернета.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на очернение российской вакцины «Спутник V». Он предупредил о скором появлении псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев». Серия фейков может быть посвящена якобы «опасности» российской вакцины и «отказам» от вакцинирования. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, некоторые страны и фармацевтические компании пытаются не допустить вхождение к ним российской вакцины самыми нелицеприятными методами.

— Волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга интернета установлено, что в Польше и на Украине за последние три недели была создана целая сеть сообществ и аккаунтов во всех соцсетях, специально организованных для обвинения российских СМИ и новостных агентств в распространении фейков, в частности о вакцинах от коронавируса, — рассказала РИА Новости член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Сеть состоит из более чем 430 групп на различных площадках, среди которых Facebook, Twitter, Instagram и другие.

— Публикации делаются и на русском языке и массово распространяются среди российских пользователей интернета, проживающих как в России, так и в других странах. Полагаю, что цель такой работы — попытка системной дискредитации и снижения доверия к российской вакцине, а также недобросовестная конкуренция со стороны иностранной фарминдустрии, — заявила Мизулина.

По ее словам, посты получают широкий охват благодаря большому количеству репостов с разных аккаунтов. Для увеличения числа и охвата используются боты.

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