Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минобороны России ответило на слухи об отказе военных от вакцины «Спутник V»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Минобороны России ответило на слухи об отказе военных от вакцины «Спутник V»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Определенные западные силы ведут информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса, распространяя лживые слухи о ее неэффективности и об отказе пациентов принимать препарат. Так официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал информацию о якобы опасности российского лекарства против COVID-19.

— Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины, — приводит РИА Новости его слова.

Он пояснил, что в соцсетях и интернет-ресурсах, получающих финансовую поддержку от Запада, создаются и муссируются псевдоаналитические «расследования» об «опасности» российской вакцины и «отказах» от нее, в том числе в армии РФ.

Как утверждает представитель Минобороны, все это — «информационный саботаж», который никак не влияет на эффективность российских препаратов от ковида и при этом не усиливает «целительность» иностранных аналогов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: После приема вакцины Pfizer у четырех добровольцев в США парализовало лицо

вакцинаМинобороны РоссииВоеннослужащие РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте