Минобороны России ответило на слухи об отказе военных от вакцины «Спутник V»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Определенные западные силы ведут информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса, распространяя лживые слухи о ее неэффективности и об отказе пациентов принимать препарат. Так официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал информацию о якобы опасности российского лекарства против COVID-19.

— Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины, — приводит РИА Новости его слова.

Он пояснил, что в соцсетях и интернет-ресурсах, получающих финансовую поддержку от Запада, создаются и муссируются псевдоаналитические «расследования» об «опасности» российской вакцины и «отказах» от нее, в том числе в армии РФ.

Как утверждает представитель Минобороны, все это — «информационный саботаж», который никак не влияет на эффективность российских препаратов от ковида и при этом не усиливает «целительность» иностранных аналогов.

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