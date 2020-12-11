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У четырех добровольцев в США парализовало лица после приема вакцины Pfizer
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У четырех добровольцев в США парализовало лица после приема вакцины Pfizer

Юлия Курганова

Здоровье

В Соединенных Штатах у четырех добровольцев произошел паралич Белла (является формой временного паралича лицевого нерва) после приема вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer.

По информации Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), пока остается неясным, что именно привело к параличу у добровольцев.

В организации отметили, что частота проблем со здоровьем соответствует ожидаемому фоновому уровню среди населения в целом и подчеркнули, что нет доказательств связи вакцины от COVID-19 с возникшим у добровольцев параличом.

Инцидент случился во время третьей фазы испытания вакцины, передает портал «Outlook».

Паралич Белла напоминает состояние инсульта, когда большинство людей могут только беспомощно наблюдать, как одна сторона их лица опускается и мышцы расслабляются.В некоторых случаях парализованными могут оказаться обе стороны лица.

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