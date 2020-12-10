Гинцбург допустил, что вакцина Pfizer от COVID может не подойти людям с аллергией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина компании Pfizer от коронавирусной инфекции может быть противопоказана людям с аллергией из-за особенностей состава препарата. Такое мнение выразил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря.

Он пояснил, что вакцина Pfizer является РНК-содержащим препаратом, который вводится в больших количествах в организм человека. При этом в организме есть система интерферонов, активно реагирующая на любую чужеродную РНК, вводимую в организм.

Как отметил Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24», перед применением вакцины компании Pfizer у аллергиков препарат должен пройти дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины Pfizer превышает 90 процентов. На данный момент заявка компаний — разработчиков вакцины на выдачу разрешения на использование препарата на рынке ЕС находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным препаратам.

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