Петр Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Конституции

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня Конституции. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной думы и Совета Федерации украсили панно и флаги в цветах российского флага.

Бирюков отметил, что специально к празднику подготовлены тематические видеоролики. Они будут транслироваться 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.

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