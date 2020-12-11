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Собчак высмеяла ведущих шоу «Давай поженимся» после съемок с Моргенштерном
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Собчак высмеяла ведущих шоу «Давай поженимся» после съемок с Моргенштерном

Виктория Федотова

Звезды

Журналистка Ксения Собчак в своем обзоре новостей высмеяла телеведущих передачи «Давай поженимся» после того, как гостем передачи стал рэпер Моргенштерн.

— Василиса Володина расскажет, как ретроградный Меркурий повлияет на просмотры его сторис, а Роза Сябитова озвучит декларацию его доходов. Все возможно на этом шоу, — заявила Собчак.

По словам телеведущей, шоу наберет миллионы просмотров, «которые не снились Гузеевой», и заявила, что комментарии под видео будут очень токсичны. Видео опубликовано на YouTube.

Кроме того, Собчак считает, что Моргенштерн может выступить в шоу и за жениха, и за невесту, поскольку получил титул «Женщина года» по версии модного журнала.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Ургант пошутил о сходстве Гузеевой и Моргенштерна.

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