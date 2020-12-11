Более 770 журналистов аккредитовались на пресс-конференцию Путина

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина аккредитовались 774 журналиста. Соответствующая информация следует из списка, опубликованного на официальном сайте Кремля в пятницу, 11 декабря.

Число получивших аккредитацию представителей СМИ в этом году практически в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В 2019-м пресс-конференция российского лидера побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов — тогда в списки были внесены 1895 человек.

Известно, что в текущем году список для удобства разделили на группы по федеральным округам, поскольку в связи с эпидемиологическими условиями организация пресс-конференции будет изменена. В частности, журналисты иностранных и российских федеральных СМИ будут находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. В свою очередь региональные корреспонденты будут работать на площадках в федеральных округах.

Больше всего журналистов (237) аккредитовано в Москве. Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина, которая должна начаться в 12:00 по московскому времени в четверг, 17 декабря, будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, МИР, а также ряд радиостанций, передает ТАСС.

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