Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 770 журналистов аккредитовались на пресс-конференцию Путина
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 770 журналистов аккредитовались на пресс-конференцию Путина

Евгения Звощик

Общество

Для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина аккредитовались 774 журналиста. Соответствующая информация следует из списка, опубликованного на официальном сайте Кремля в пятницу, 11 декабря.

Число получивших аккредитацию представителей СМИ в этом году практически в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В 2019-м пресс-конференция российского лидера побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов — тогда в списки были внесены 1895 человек.

Известно, что в текущем году список для удобства разделили на группы по федеральным округам, поскольку в связи с эпидемиологическими условиями организация пресс-конференции будет изменена. В частности, журналисты иностранных и российских федеральных СМИ будут находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. В свою очередь региональные корреспонденты будут работать на площадках в федеральных округах.

Больше всего журналистов (237) аккредитовано в Москве. Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина, которая должна начаться в 12:00 по московскому времени в четверг, 17 декабря, будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, МИР, а также ряд радиостанций, передает ТАСС.

Читайте также: Владимир Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

журналистыВладимир Путинпресс-конференция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Авдеев
Сергей Авдеев

Антибиотики против ковида бессильны

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Все мнения
О проекте