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Владимир Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

В среду, 23 декабря, президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Такое мероприятие готовится на 23 декабря, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он уточнил, что это будет совместное заседание Госсовета и совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также Песков отметил, что Путин подпишет указ о новом составе Госсовета вскоре после того, как законопроект будет оформлен и передан на подпись.

Ранее депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и российский лидер одобрили закон о Госсовете.

Согласно документу, Государственный совет будет конституционным госорганом. Его возглавит лидер страны, в состав также войдут премьер-министр, спикеры СФ и ГД, глава администрации президента и губернаторы. По решению президента в Госсовет могут войти члены партий, имеющие представительство в Думе, и другие официальные лица.

Кроме того, предполагается, что Госсовет займется принятием решений по развитию внешней и внутренней политики. Его участники также должны будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики.

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинГоссовет
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