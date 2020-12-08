Удаленка, пенсии и Госсовет: какие законы подписал Путин

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Во вторник, 8 декабря, президент России Владимир Путин подписал ряд законов, связанных в том числе с пенсиями, «дачной амнистией» и удаленкой. Об этих и других важных инициативах, одобренных главой государства, — в материале «Вечерней Москвы».

О накопительной пенсии

В первую очередь отметим, что заморозку накопительной пенсии продлят до конца 2023 года. Об этом говорится в подписанном Путиным документе.

Речь идет об отчислениях в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты россиян. С 2014 года эти отчисления направляются в страховую часть системы, после чего идут на выплаты пенсионерам.

Действие данной нормы должно было завершиться в следующем году, но его решили продлить до 2023-го. Ожидается, что это поможет снизить перевод на обязательное пенсионное страхование, передаваемое бюджету ПФР из федерального бюджета, на 669,3 миллиарда рублей.

Новые правила работы на удаленке

Также российский лидер подписал закон о новом порядке дистанционной трудовой деятельности, который вступит в силу с 1 января 2021 года. В частности, соответствующим документом предусмотрена системная переработка норм удаленки, доступность их применения и возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Инициатива включает в себя три основных понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Временная дистанционка предполагает, что сотрудник работал стационарно, но был переведен на удаленную работу в силу тех или иных обстоятельств. Дистанционная работа, выполняемая периодически, подразумевает, что сотрудник будет приходить в офис несколько дней в неделю, а также будет работать удаленно.

В соответствии с этим законом работодатель вправе перевести подчиненного на удаленку, но при этом обязан предоставить ему необходимое оборудование и сохранить прежнюю зарплату.

Работодатель вправе перевести подчиненного на удаленку, но при этом обязан предоставить ему необходимое оборудование и сохранить прежнюю зарплату / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Продление «дачной амнистии»

До 1 марта 2026 года в России продлевается «дачная амнистия», следует из еще одного подписанного президентом закона. Это означает, что на пять с лишним лет в стране продлевается срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Помимо этого, индивидуальный жилой или садовый дом должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, которые определяет Градостроительный кодекс РФ. Это позволит предотвратить случаи строительства недвижимости на участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС.

Госсовет — состав, суть и цель

Путин также подписал закон о Государственном совете — конституционном госоргане, который будет работать над вопросами внешней и внутренней политики, а также над параметрами проекта бюджета и кадровой политики. Возглавляет Госсовет сам президент, а совещаться с ним будут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, глава администрации президента и руководители регионов. Также в орган могут войти члены партий, имеющие представительство в Думе, и другие официальные лица.

Требования к судьям

Среди прочего глава государства подписал закон, запрещающий судьям и членам их семей иметь счета и вклады за рубежом. Теперь за это могут отстранить от занимаемой должности.

В документе указаны следующие основания для увольнения: нарушение ограничений, установленных законом «О противодействии коррупции», прекращение российского гражданства, приобретение гражданства или подданства иностранного государства. Также судей будут снимать с поста, если их уличат в занятии деятельностью, несовместимой с судейством.

Судей будут снимать с поста, если их уличат в занятии деятельностью, несовместимой с судейством / Фото: depositphotos.com

Наказания за нарушение суверенитета РФ

За отчуждение части территории России теперь могут посадить в тюрьму на срок от шести до десяти лет. Соответствующий закон утвердил президент Путин.

Согласно документу, Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, которая предусматривает санкции за нарушение территориальной целостности России.

За публичные призывы к этим действиям нарушителей будут штрафовать сначала на 30–60 тысяч рублей (60–100 тысяч для должностных лиц), а при повторных нарушениях — на более крупные суммы. Юрлицам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей штрафа. Если же призывы осуществляются при помощи СМИ или интернета, санкции ужесточаются еще сильнее.

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