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Владимир Путин изменил перечень веществ для создания химоружия
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин изменил перечень веществ для создания химоружия

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об обозначении веществ, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 декабря.

Данный указ вносит изменения в утвержденный в 2001 году список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химоружия. Указ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями. Глава государства отметил, что более 70 процентов территории России находится в северных широтах. Поэтому все, что происходит на Севере, представляет для РФ особый интерес и особую ценность, сказал президент, уточнив, что не имеет в виду даже освоение Северного морского пути.

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подписал указВладимир Путинхимическое оружие
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