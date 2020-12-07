Владимир Путин изменил перечень веществ для создания химоружия

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об обозначении веществ, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 декабря.

Данный указ вносит изменения в утвержденный в 2001 году список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химоружия. Указ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями. Глава государства отметил, что более 70 процентов территории России находится в северных широтах. Поэтому все, что происходит на Севере, представляет для РФ особый интерес и особую ценность, сказал президент, уточнив, что не имеет в виду даже освоение Северного морского пути.

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