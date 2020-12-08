Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Согласно документу, на пять лет продлевается срок упрощенного порядка оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Кроме того, для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, устанавливается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом РФ.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года.

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