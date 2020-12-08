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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты жителей России с 2014 года направляют в страховую часть — они идут на выплаты нынешним пенсионерам. В соответствии с законом, норма действует до 2021 года.

В документе говорится, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав лиц.

Также в законе прописан порядок определения в 2023 году максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Ожидается, что закон приведет к уменьшению перевода на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России в 2023 году, примерно на 669,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон об удаленной работе. В документе предусмотрены нормы и правила для работы в дистанционном режиме. Также президент России 8 декабря подписал закон, который запрещает судьям иметь счета в зарубежных банках.

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