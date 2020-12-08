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Путин подписал закон об удаленной работе
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Путин подписал закон об удаленной работе

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе предусмотрена системная переработка норм дистанционной работы, доступность их применения и возможность совмещения офисной и удаленной работы.

В инициативе есть три ключевых понятия — дистанционная работа, временная дистанционная работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

В законе уточняется, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленную работу, однако должен обеспечить их необходимым оборудованием.

При этом перевод работника на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Также в законе прописана оплата командировок сотрудникам на удаленной работе.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете судьям и членам их семьи иметь счета за рубежом.

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