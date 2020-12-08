Лавров заявил, что отношения Москвы и Берлина нуждаются в перезагрузке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Отношения России и Германии нуждаются в перезагрузке, нарастание трансграничных угроз требует диалога между сторонами, а не нагнетания конфронтации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 8 декабря.

В Москве во вторник прошла встреча с делегацией партии «Альтернатива для Германии».

По словам дипломата, Москва и Берлин по множеству вопросов занимают разные позиции, часто даже противоположные. Но в современном мире это является естественным, уточнил Лавров.

— Нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требуют как раз диалога, поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации, — сказал министр.

Он добавил, что приезд немецких политиков является хорошей возможностью наладить такой диалог.

— Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас называется перезагрузкой, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что особое значение имеет этот диалог, когда проблемы между Россией и Германией начинают множиться.

Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе.

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