Лукашенко сообщил о нацеленном на Россию «острие атак» из-за границы

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Минск ощущает нацеленное на Российскую Федерацию «острие атак» из-за границы и поддерживает Москву. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 11 декабря, в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

— Владимир Владимирович Путин, мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев — Российской Федерации, — заявил Лукашенко, пожелав российскому лидеру терпения.

Кроме того, президент Белоруссии привел слова почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Речь идет о фразе, согласно которой Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве.

Лукашенко добавил, что «мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали», передает РИА Новости.

Напомним, Евразийский экономический союз является международным интеграционным экономическим объединением, начавшим работу с 1 января 2015 года. Участниками союза стали Российская Федерация, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020-м в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

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