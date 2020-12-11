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РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за организацию договорного матча
Фото: pixabay.com

РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за организацию договорного матча

Кирилл Николаев

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина за организацию договорного матча. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили на сайте РФС.

Отмечается, что данное решение связано с матчем 1/32 финала Кубка России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области и «Армавиром». Эта встреча признана договорной. Судьей этого матча был Матюнин.

Результат игры аннулирован. «Чайке» засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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