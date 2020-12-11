Врач объяснила, почему одни люди простывают, а другие нет

Фото: Анна Быкова

В течение жизни человек болеет простудными заболеваниями, которые длятся 5–7 дней, примерно 200 раз. После контакта с больным кто-то может заболеть, а кто-то останется здоров. Индивидуальная восприимчивость к инфекциям зависит в первую очередь от иммунитета человека.

— Если вы когда-то встречались с возбудителем, то, скорее всего, у вас остались антитела, которые будут вас защищать, — объяснила кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова редакции 5-tv.ru.

Заболеваемость зависит от длительности контакта с больным и от гигиены. Мытье рук, ношение перчаток и масок, использование индивидуальных приборов необходимы для уменьшения риска заражения. Чем чаще и дольше человек будет проветривать помещение, тем меньше в доме останется вирусов и бактерий.

Анна Колесникова сообщила, что нервное напряжение влияет на вероятность заболевания. Быстрее других подхватывают простуду и дольше болеют те, кто много нервничает.

— Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола. Который, в свою очередь, снижает наши защитные силы. Бывают стертые и атипичные формы. Заболев нестандартно, человек может не понять, что он болеет. И оставаться переносчиком инфекции для окружающих, — отметила врач.

Генетическая предрасположенность и физическая активность также играют важную роль. А вот хорошая спортивная форма и регулярная активность практически в 50 раз снижают вероятность заболевания, добавила медик.

Читайте также: Выявлена сеть групп по дискредитации вакцины «Спутник V» за рубежом