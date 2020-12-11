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Максим Виторган рассказал, что хотел бы изменить в своей жизни
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Максим Виторган рассказал, что хотел бы изменить в своей жизни

Анастасия Волоснова

Звезды

Российский актер театра и кино Максим Виторган поделился мыслями в своем Instagram-аккаунте о том, что он хотел бы изменить в своей жизни.

Актер завидует внутренней гармонии людей, которые не хотели бы изменить свое прошлое.

— Я бы хотел приставить свою сегодняшнюю голову и ее содержимое 20-летнему мне, — пишет актер.

Актер переживает, что во времена молодости впустую тратил свое время и деньги. С нынешним опытом, по мнению актера, он мог прожить более насыщенную жизнь.

Однако менять себя сейчас актер не хочет, ведь иначе может потерять свое истинное «я». Максим Виторган понимает, раз он не захотел изменить свою жизнь в прошлом — это желание не появится и сейчас, спустя много лет.

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