Эвелина Бледанс: Стараюсь немножко любить бывших

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

Актриса Эвелина Бледанс получила в День матери орден за свои заслуги. В интервью «Вечерке» звезда поделилась секретами воспитания особенного ребенка, дала советы женщинам и рассказала, от чего она никогда не откажется.

— Эвелина, пандемия отразилась на вашей занятости?

— Мне случалось переживать из-за переносов спектаклей. Зато на днях стартовали съемки двух кинопроектов с моим участием. Одна история будет новогодней, думаю, она быстро появится на телеэкранах. Перед съемками я готовилась, наводила красоту. Посетила косметолога, прошла процедуры массажа. Фильм начинается с того, что я лежу в ванной. Во второй картине тоже есть откровенные сцены. Для таких образов необходимо иметь ухоженное, подтянутое тело и быть во всеоружии.

— Вы играли медсестру в «Маски-шоу». А есть ли у вас задатки медика?

— Не могу сказать, что боюсь крови, но перед каждым вмешательством в организм мне нужна подготовка. Я редко делаю ботокс, но у меня от природы лоб подвижный, и надо его иногда «выключать». Впервые на процедуру меня за ручку привела одна актриса, мне было 35. Я готовилась так, будто мне будут ноги вместо рук пришивать! Поэтому медсестра я в жизни никакая.

— Одно время вы не любили роль, закрепившую за вами комедийное амплуа...

— Видимо, такова моя судьба — веселых ролей мне дают больше, чем драматических. Годы идут, и я уже думаю: вот-вот начнут приглашать играть сереньких бабушек! Но нет, всем подавай секс, яркость, ноги, декольте!

— Допускаете, что снова выйдете замуж, родите?

— Нет, попытки родить позади, и замуж больше не собираюсь. У меня двое сыновей, благотворительный фонд. Однако не исключено, что через полгода буду ходить беременной. (Смеется.) Все может перемениться! На данном этапе мне кажется, что для счастья у меня есть все.

— Вы всегда хорошо говорите о бывших. Храните только светлые воспоминания?

— Знаете, на кухне, выпив вина с подругами, я, может, говорю и другие слова. Бывает, не скрою, и о каждом. Но я никогда не стану выносить это на публику, это неэтично. Каждый из них привнес в мою жизнь что-то новое, интересное, каждому я благодарна. Стараюсь их все еще немножко любить.

— У многих есть выбор: жить в браке, когда чувства перегорели, или уйти, причинив другому боль. Как думаете, стоит сохранять семью или следовать зову сердца?

— Считаю, если плохо, не нужно мучиться и терпеть. Жизнь коротка! Переступила и пошла дальше. Обязательно встретится тот, кто лучше. И перестанет бесить тот, кто уже бесит!

— С сыном Семеном успеваете делать уроки?

— Семен в школе обычно до трех дня. Тьютор помогает ему с уроками, а то мне он на голову садится. (Смеется.) На мне больше нежность, забота, здоровье, спорт, красивая одежда. Быт и позитивное ощущение мира — вот это я должна создать. И чтобы ребенку было комфортно в социуме, чтобы умел себя подать.

— Не всем женщинам хватает сил воспитывать особенного ребенка (у младшего сына Бледанс синдром Дауна. — «МВ»). Возможно ли быть к этому не готовым, если знаешь заранее, что будут сложности? Или в любом случае надо решаться рожать?

— Никто не готов... Просто есть люди, которые быстро перестраиваются — я из таких. Решаться ли — дело каждого. Если человек нуждается в поддержке, стараюсь ее оказать, поделиться опытом. Но решение принимает каждый сам.

— Готовы ли вы к тому, что можете стать бабушкой?

— Я очень хочу! Но понимаю, наверное, придется подождать. Впрочем, всегда все происходит внезапно. Я готова почти к любым поворотам судьбы.

— Может вас что-то удивить?

— Испытав весь спектр эмоций, находишь удивление в деталях. В конце ноября видела на даче под снегом розы — живые, прекрасные. У меня это вызвало восторг. А недавно провела онлайн-марафон для девушек по раскрытию женственности и сексуальности. Говорят, актеры плачут из-за отсутствия работы. У меня тоже такое бывало, но всегда можно найти, как себя применить.

— Знаю, в юности вам случалось торговать на рынке…

— Да, в тяжелые времена. Родители привозили мне из Крыма в Одессу деревянные украшения. Тогда я еще не понимала, что на меня хоть мешок надень, скажут: какой классный, где купили?

— Случалось чем-то жертвовать ради ролей?

— Мне не доводилось худеть, толстеть, стричься наголо, краситься. В актерских анкетах всегда помечала: не готова что-то делать с волосами. Может, мне просто не предложили роль, ради которой я бы на это пошла. Сейчас, может, и решилась бы! Но волосы сохранить хочется подольше. Считаю, надо оставаться приближенной к тому, какими нас создала природа. Можно прибегнуть к хирургическому вмешательству, лишь когда не можешь иначе — хочешь вернуть то, что у тебя было. Может, я старомодна. Ухаживать за собой — да.

А переделать — это уже не про красоту. Еще добавлю: возраста не существует. Не надо стесняться, если хочется надеть мини-юбку или заплести дреды. Ненавижу, когда говорят: «Годы уже не те, может, хватит кривляться? Надо скромнее одеваться!» Нет! Делайте все, что вам нравится!

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

ДОСЬЕ

Эвелина Бледанс — актри са театра и кино, певица, телеведущая. Родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, училась в Театральном центре классического американского мюзикла имени Юджина О’Нила. Снимается в кино с 1988 года. Играет в антрепризных спектаклях.

Вдохновлять других

В 2012 году в семье актрисы родился сын Семен с особенностями развития. Эвелина Бледанс еще во время беременности знала об этом, но ничуть не испугалась. Звезда стала участвовать в благотворительных мероприятиях, создала фонд помощи и поддержки людей с синдромом Дауна. У ее сына даже есть своя страница в «Инстаграме» и круг поклонников.

Последний герой

Звезда отличается хорошей закалкой. В любое время года она купается в Черном море, в своем родном Крыму. Не боится заходить в воду, даже если на волнах плавают мелкие льдинки. Особенно актриса любит прыгнуть в водоем после бани. Выносливость Бледанс проявилась и в шоу «Последний герой», где она была участницей.

Новая любовь

В 2018 году появились слухи о романе звезды с галеристом Сергеем Демчевым. Нынешним летом актриса объявила, что давно и взаимно влюблена. О мужчине известно лишь то, что он занимается бизнесом и работает в сфере культуры. Проверкой чувств для Эвелины и ее избранника стала вынужденная разлука в период самоизоляции. Бледанс охотно рассказывает о его качествах. Проявление искренней заботы: «ножки, укрытые пледом» и вовремя поданная чашку чая — она считает большей ценностью, чем дорогие подарки.

Против диет

Не меньше, чем ухаживать за собой, звезда любит поесть. При этом проблем с лишним весом у Эвелины никогда не было. И если физическим нагрузкам она говорит «да», то к диетам никогда не прибегает.

Трижды замужем

С экс-супругом Юрием Стыцковским Эвелина прожила семь лет. Следующим супругом Бледанс стал бизнесмен по имени Дмитрий — его фамилию звезда не называет. Этот брак продлился 17 лет и подарил Эвелине сына — Николая. Вскоре Бледанс вышла замуж — за продюсера Александра Семина. Но в 2016 году завершился и третий брак актрисы.

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