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Путин оценил ситуацию с иностранными интернет-платформами
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин оценил ситуацию с иностранными интернет-платформами

Евгения Звощик

Общество

Зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами, Россия в свое время упустила данный момент. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека.

По его словам, технологическое преимущество иностранных интернет-платформ было достигнуто ими в предыдущие годы.

— В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимания не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы, — подчеркнул глава государства.

Он, в частности, обратил внимание на то, что российская сторона на сегодняшний день активно работает в области интернета и искусственного интеллекта. Путин добавил, что у России есть все шансы «сделать серьезный, значительный рывок вперед».

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась 10 декабря, первая часть прошла в открытом для прессы режиме. Стенограмма высказывания президента, сделанного во второй части заседания, была опубликована на официальном сайте Кремля 11 декабря.

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