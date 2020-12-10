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Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека

Евгения Звощик

Закон

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека. Свое мнение относительно этого вопроса глава государства выразил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 10 декабря.

По его словам, необходимо проработать данную инициативу.

— Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое, — пояснил Путин.

Он добавил, что «идея сама по себе правильная», передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных граждан.

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