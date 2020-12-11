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«Бесконечное удовольствие»: Куценко вспомнил о проведенной молодости в горах
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Бесконечное удовольствие»: Куценко вспомнил о проведенной молодости в горах

Кирилл Николаев

Звезды

Актер Гоша Куценко опубликовал новый пост в Instagram. Он поздравил всех любителей высоты с Международным днем гор.

Куценко рассказал, что свою молодость провел в горах. Он опубликовал несколько фотографий, на которых видно, как актер со своими друзьями ходил в походы и покорял вершины. Куценко добавил, что в горах любил кататься на сноуборде.

— «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще бывал!» — пел Владимир Семенович (Высоцкий — прим. «ВМ»). А значит, это бесконечное удовольствие еще впереди, — написал актер в комментариях к посту.

Поклонники моментально отреагировали на фотографии молодого Куценко. Большинство из них обратили внимание, что на фотографиях актер еще с волосами.

«С волосами еще»; «Прекрасен!»; «Гоша романтичный», — написали они.

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