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Куценко рассказал, что полностью отказался от спиртного
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Куценко рассказал, что полностью отказался от спиртного

Оксана Васильева

Звезды

Актер Гоша Куценко заявил, что больше не будет употреблять спиртное, пишет портал «Невские новости» со ссылкой на издание «7 Дней». Причиной такого решения стал изменившийся взгляд актера на здоровье.

Куценко рассказал, что ежедневно делает зарядку, много гуляет и следит за своим самочувствием. По его словам, это вынужденная мера, так как совсем недавно актер перенес коронавирус. Как пишет «Царьград», Куценко сам сообщил о своей болезни.

— Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны, — заявил актер.

После выздоровления, как пишет «360», Куценко призвал россиян не отказываться от ношения медицинских масок.

— Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут.

По признанию артиста, коронавирус стал самой тяжелой болезнью, которую ему пришлось перенести в своей жизни, пишет «Экономика сегодня».

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