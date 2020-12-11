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Суд отложил слушания по делу бывшего футболиста Широкова на 18 декабря
Фото: facebook.com / Роман Широков

Суд отложил слушания по делу бывшего футболиста Широкова на 18 декабря

Кирилл Николаев

Происшествия

Судебный участок мирового судьи № 105 района Сокольники отложил на 18 декабря рассмотрение уголовного дела бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы.

Данное решение принято из-за неявки всех свидетелей обвинения. Следующее заседание состоится 18 декабря в 14:00 по московскому времени, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся в голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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уголовное делосудРоман Широков
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