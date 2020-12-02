Адвокат футболиста Широкова подал жалобу на защитника потерпевшего арбитра

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Адвокат экс-капитана сборной России по футболу Романа Широкова Вадим Лялин попросил Адвокатскую палату Москвы дисциплинарно наказать защитника потерпевшего от действий спортсмена арбитра Никиты Данченкова Александра Островского за «использование дела в целях саморекламы».

Лялин попросил палату возбудить в отношении Островского дисциплинарное производство и привлечь его к ответственности, потому что защитник «демонстрирует пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и игнорирует корпоративную дисциплину».

Также он отметил, что защитник арбитра использует оказание помощи своему доверителю вопреки принципам адвокатской деятельности, так как пытается привлечь Широкова к ответственности по статье «покушение на убийство». По мнению адвоката футболиста, для этого нет оснований: отсутствует орудие преступления, комплекс нанесенных ударов не позволяет судить о наличии умысла на причинение смерти.

Островский в ответ отметил, что данная жалоба направлена на то, чтобы отвлечь его от работы по уголовному делу в отношении Широкова.

— Это уже третья жалоба. Я расцениваю это, как грязную игру, как попытку отвлечь нас от защиты интересов Никиты, это некрасиво. Что касается заявления в СК о покушении на убийство — если Никита так считает, занимает такую позицию, то мы либо его поддерживаем, либо не работаем с ним, это наша профессиональная обязанность. Жалобу подписал сам Никита, мы обязаны были обосновать ее юридически. Необходимо уточнить, что позднее в суде в качестве свидетеля выступит вратарь, он расскажет, как успел оттащить Широкова, не дал тому нанести еще один удар. Мы считаем, что шло самое настоящее убийство. Речь идет о натренированном, профессиональном ударе ногой по голове лежачего, — пояснил он корреспонденту РИА Новости.

В окончательной редакции обвинения Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». 4 декабря суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении футболиста по существу.

Напомним, что в августе во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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