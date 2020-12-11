Народный календарь. Что делать 12 декабря, чтобы наказать врагов и обидчиков

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12 декабря в народном календаре получило название Парамонов день, или Парамон Зимоуказатель. Православная церковь в эту субботу чтит память святого мученика Парамона и 370 мучеников, которые пострадали за веру в Бога в 250 году.

Наши предки считали, что день подходит для того, чтобы наказать своих врагов и обидчиков. Для этого достаточно было прокипятить ножи и прочитать над ними заклинание. У обидчика после этого начнутся проблемы со здоровьем. Люди защищали свое здоровье и имущество, забивая гвоздь в нижнее бревно бани, расположенное с западной стороны. Люди верили, что это убережет парильщиков от болезней, а баню — от пожара.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что делать 12 декабря, чтобы наказать врагов и обидчиков.mp4

В этот день с крыши старались смести веником снег. Делали это аккуратно, чтобы крыша не прохудилась. Считалось, что веник играет важную роль в хозяйстве крестьянина. Его нельзя было покупать в августе, так как это несло ссоры и раздор в семью. Дурным знаком считалось иметь больше одного веника или метлы. Нельзя наказывать людей веником: верили, что ребенок после порки перестанет расти, а взрослый похудеет.

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет снег, то непогода продлится до 19 декабря. Если до этого дня снег не выпал, то зима будет мягкой. Если снега много, то урожай в будущем году уродится богатым.

12 декабря отмечаются День Конституции Российской Федерации и Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

203 года назад был открыт московский «Манеж».

В этот день родились: русский писатель и историк Николай Карамзин, художник Эдвард Мунк, писатели Василий Гроссман и Чингиз Айтматов, певец Фрэнк Синатра, актеры Леонид Быков, Виталий Соломин и юмористка Клара Новикова.

Именины отмечают: Денис, Федор, Парамон, Иван, Николай, Даниил.

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