Генпрокуратура организовала проверку цен на продукты в российских регионах

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Генеральная прокуратура РФ поручила проверить во всех регионах страны, насколько обоснован рост цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 декабря.

Отмечается, что, по данным Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5 процента, а масло подсолнечное — на 23,8 процента. В свою очередь стоимость муки выросла на 12,9 процента, а хлеба — на 6,3 процента.

Как говорится в релизе ведомства, в случае выявления нарушений прокурорам предписали действовать «решительно и принципиально». Кроме того, они было поручено «жестко пресекать картельные сговоры», передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил возмущение подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, эту ситуацию «пандемией не объяснишь».

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